Centro per le famiglie di Rimini, nuovo appuntamento online dedicato all’adolescenza

Eventi

Rimini

| 11:40 - 15 Febbraio 2021



Continua il ciclo di appuntamenti “Adolescenti e genitori: l’alfabeto del crescere” organizzato dal Centro per le famiglie. Il terzo appuntamento è in programma mercoledì 17 febbraio alle 20.45, con ospite il pediatra e neonatologo Alessandro Volta, per parlare del ruolo del papà nella crescita dei figli.

Oggi il ruolo del padre è sostanzialmente cambiato rispetto al secolo scorso. I papà sono molto più presenti nella vita dei figli e ci si interroga su come instaurare relazioni sincere, intime con i figli, nell’intento di crescere ragazzi più sereni. L'incontro si svolgerà in videoconferenza su Cisco Webex. È sufficiente scaricare l'app gratuita da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone o tablet).