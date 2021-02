Calcio femminile, ancora tanto bel gioco con Riccione ma la spunta il Filecchio

Sport

Riccione

08:04 - 15 Febbraio 2021

Asd femminile Riccione.



Le romagnole escono sconfitte di misura sul campo del Filecchio, al termine di una gara ben giocata e dominata per larghi tratti; ancora una volta è un episodio a decidere l’incontro con le ospiti che avrebbero meritato un risultato diverso per l’impegno, la determinazione e le maggiori occasioni create, rispetto agli avversari.



La cronaca della gara



Al 14’ conclusione fuori misura di Semprini; al 33’ toscane in vantaggio con Paoli; al 42’ tiro che non centra lo specchio della porta da parte di Cotrer; dopo due minuti di recupero le squadre vanno a riposo nell’intervallo con il punteggio di 1-0 a favore delle padrone di casa.

Nella ripresa, al 49’ ci prova Piergallini; al 50’ Schipa calcia in porta ma il portiere intercetta la sfera; al 53’ tiro fuori di Marcattili; al 54’ ancora Schipa non sortisce alcun effetto; al 72’ tiro fuori di Ciavatta; al 73’ conclusione di Schipa che viene parata; infruttuosi i tentativi nel finale da parte delle romagnole di ribaltare il risultato con il Filecchio che supera di misura il Riccione con il punteggio di 1-0.



Di seguito le dichiarazioni post gara del mister Mirco Balacich : “Dispiace essere ripetitivi ma anche stavolta non meritavamo di subire la sconfitta; abbiamo dominato la gara, creato diverse occasioni da rete ma non riusciamo a fare goal e subiamo la marcatura dai nostri avversari alla prima occasione; non posso rimproverare nulla alle ragazze in quanto ad approccio alla gara, determinazione ed impegno”.



Filecchio Frates-Asd femminile Riccione 1-0

Filecchio Frates (Bigalli, Cotrer, Gargan (60’ Manganiello), Tognarelli, Angeli, Moni, Nellini (67’ Franchi), Paoli (61’ Lehmann), Fenili, Bengasi, Di Lupo)

Asd femminile Riccione (Giorgi, Della Chiara, Monetini, Frison (71’ Ciavatta), Amaduzzi M. (71’ Calli), Magnani, Marcattili, Perone, Schipa, Semprini, Piergallini)

Marcatori : 33’ Paoli

Ammonite : Gargan