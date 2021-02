Calcio D, Prato: si dimette il tecnico Vincenzo Esposito

Sport

Rimini

21:07 - 14 Febbraio 2021

Ottava vittoria stagionale per il Prato che espugnato il terreno del Seravezza imponendosi per 1-2. Al termine della partita il tecnico Vincenzo Esposito ha rassegnato le dimissioni per motivi strettamente personali. L’allenatore lo ha comunicato alla squadra negli spogliatoi a fine partita e alla dirigenza che non se lo aspettava . Al mister Esposito, persona e professionista esemplare, un sentito ringraziamo da parte di tutta la società per l’impegno profuso in questi anni.

A distanza di sei mesi dal suo arrivo in seno all'organico del Lentigione, Enrico Galli ha lasciato la compagine reggiana Roberto Notari per accasarsi al Real Giulianova.