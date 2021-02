FOTO Calcio D: Il film di Rimini - Marignanese Cattolica 2-2

Sport

Rimini

| 18:37 - 14 Febbraio 2021

1 L'undici iniziale del Rimini 2 L'esordiente Mengucci 3-4 L'esultanza dei giocatori della Marignanese Cattolica dopo i gol 5 Faccioli sconsolato dopo il gol di Casolla 6 Vuthaj espulso (fotoservizio Venturini).



Il Rimini Calcio rischia una clamorosa sconfitta casalinga con la Marignanese Cattolica, ma si salva al 92' grazie a un gol del baby Pecci. Ricchiuti cambia: difesa a quattro, esordio di Mengucci nel ruolo di terzino sinistro, Arlotti trequartista alle spalle di Vuthaj e Ambrosini. La Marignanese Cattolica, priva di Rizzitelli, passa al 12' in mischia grazie a un colpo di testa di Moricoli, la palla oltrepassa la linea dopo aver colpito la traversa. Il Rimini si fa vedere con Arlotti al 36' (para Faccioli), ma non riesce a sviluppare trame di gioco, a fronte di un avversario ben messo in campo. Ricchiuti a inizio ripresa inserisce Nigretti e Casolla, ma la sua squadra subisce il raddoppio al 52', su tiro di Zanni respinto corto da Adorni per il tap-in di Merlonghi. Sbaglia però anche Faccioli alla mezz'ora: il portiere della Marignanese Cattolica non trattiene un tiro di Vuthaj, nel prosieguo dell'azione Casolla infila da posizione favorevole. L'espulsione di Vuthaj all'86' per una scorrettezza di Moricoli sembra precludere il compimento della rimonta, ma al 92' Pecci trova il guizzo vincente sfruttando una sponda di Ronchi. (R.G.)



RIMINI - MARIGNANESE CATTOLICA 2-2



RIMINI (4-3-1-2): Adorni - Pupeschi, Gigli (1' st. Nigretti, 48' st. Viti), Ronchi, Mengucci - Valeriani, Ricciardi, Pari (25' st. Pecci) - Arlotti (1' st. Casolla) - Vuthaj, Ambrosini.

In panchina: Scotti, Grumo, Ceccarelli, Manfroni, Lugnan

All. Ricchiuti.



MARIGNANESE CATTOLICA (3-5-2): Faccioli - Nodari, Camarà, Pierantozzi - Moricoli, Manuzzi (33' st. Ndiaye), Gaiola, Zanni (26' st. Terenzi) Garavini - Goh (21' st. Docente) Merlonghi (39' st. Sow)

In panchina: Mariani, Palazzi, Pollini, Bergnesi, Signori.

All. Galli.



ARBITRO: Drigo di Portogruaro (Marrazzo e Morotti di Bergamo)

MARCATORI: 12' pt. Moricoli, 7' st. Merlonghi, 31' st. Casolla, 47' Pecci

AMMONITI: Gigli, Faccioli, Pupeschi. Pecci.

ESPULSI: 41' st. Espulso Vuthaj per gioco scorretto

NOTE: Angoli 8-3. Recupero: 1' pt. 6' st.



Fotoservizio Venturini