Rimini-Marignanese Cattolica 2-2. Ricchiuti: 'Vedo errori da settore giovanile, dobbiamo svegliarci'

| 18:32 - 14 Febbraio 2021

Adrian Ricchiuti (foto Venturini).

di Stefano Ferri



Dopo una vittoria e una sconfitta, per il tecnico del Rimini Adrian Ricchiuti arriva un pareggio contro la Marignanese Cattolica conquistato in rimonta dallo 0-2, ma la prestazione della squadra biancorossa è stata da dimenticare. Il Rimini ha creato pochissimo, per lo più su palla inattiva, ha avuto poche idee, ha manovrato con confusione e solo la paura di arrivare al 90’ a mani vuote ha scetenato la salvifica reazione rabbiosa.

Adrian Ricchiuti commenta amaramente: “Abbiamo fatto degli errori e ci siamo trovati sotto 0-2, poi siamo stati bravi a riacciuffare il match, ma qui bisogna lavorare tanto per fare di più. Nel recupero mi è piaciuta quella grinta che vorrei vedere sempre. In questo momento mi serva gente libera di testa e che non ha paura di giocare a calcio, per questo ho buttato dentro il giovane Mengucci. Io non guardo la carta di identità o al numero di partite giocate”.



Il primo posto è ormai andato.

“A tutti piacerebbe pensare al primo posto. La classifica l’avete vista tutti, il primo posto è lontanissimo. Se pensiamo a questo non abbiamo capito niente. Andiamo avanti partita dopo partita”.



Contro due squadre meno accreditate solo un punto. Bilancio negativo….

“Se abbiamo questi punti significa che siamo questi, complimenti alla Marignanese che ha fatto una bella partita abbassandosi poi un po' e noi ne abbiamo approfittato”.



Preoccupato di quanto poco la squadra produce?

“Sono preoccupato perché vorrei vedere altro e in questo momento non riesco a trovarlo. Non vorrei vedere un mio giocatore che si fa buttare fuori e la squadra resta in dieci. Non lo accetto, è una mancanza di rispetto verso la squadra. Non riesco a capire gli errori da settore giovanile che si fanno, soprattutto da giocatori da cui mi aspetto di più. Tanti giocatori si devono dare una svegliata perché se siamo così vuol dire che non si è ancora capito come si gioca. Dobbiamo dare di più tutti, io per primo”.



Sull’altra sponda commenta Maurizio Galli, allenatore della Marignanese Cattolica: “C’è un po’ di rammarico perché avevamo la partita in pugno. Abbiamo commesso due errori e siamo stati puniti, ma se l’arbitro ci dà il 3-1 penso sarebbe finita: i miei giocatori mi hanno detto che l’azione era regolare. Fino all’1-2 il Rimini non ci aveva impensierito più di tanto, alla fine è riuscito a pareggiare con un uomo in meno. Domenica scorsa ci è andata bene, oggi ci ha detto male. Domenica ad Agliana un’altra battaglia come questa. Ce la possiamo giocare con tutti”.