Meteo: sul riminese due mattinate con intense gelate, ma cieli sereni

| 14:47 - 14 Febbraio 2021

Foto Stiv Gentili.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 14/02/2021 ore 13:30



Lunedì 15 Febbraio

Stato del cielo: sereno o velato.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -2°C e -8°C, massime comprese tra +4°C e +7°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: intense gelate su tutto il territorio.





Martedì 16 Febbraio

Stato del cielo: poco nuvoloso con addensamenti in montagna.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -2°C e -5°C, massime comprese tra +4°C e +7°C.

Venti: deboli da Sud-Ovest.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: intense gelate su tutto il territorio.



Mercoledì 17 Febbraio

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra -1°C e +3°C, massime comprese tra 5°C e +8°C.

Venti: deboli da Sud-Ovest.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: maggior nuvolosità nella giornata di Giovedì con qualche debole precipitazione in transito nella giornata di Venerdì, weekend stabile. Temperature in rialzo, in linea o leggermente superiori alla media del periodo.



