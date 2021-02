DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Marignanese Cattolica 0-2

Sport

Rimini

| 14:05 - 14 Febbraio 2021

Diretta testuale Rimini - Marignanese Cattolica.



RISULTATO 0-2



RIMINI (4-3-1-2): Adorni - Pupeschi, Gigli (1' st. Nigretti), Ronchi, Mengucci - Valeriani, Ricciardi, Pari (25' st. Pecci) - Arlotti (1' st. Casolla) - Vuthaj, Ambrosini.

In panchina: Scotti, Grumo, Ceccarelli, Viti, Manfroni, Lugnan

All. Ricchiuti.

MARIGNANESE CATTOLICA (3-5-2): Faccioli - Nodari, Camarà, Pierantozzi - Moricoli, Manuzzi, Gaiola, Zanni, Garavini - Goh (21' st. Docente) Merlonghi.

In panchina: Mariani, Palazzi, Pollini, Ndiaye, Terenzi, Bergnesi, Signori, Sow.

All. Galli.



ARBITRO: Drigo di Portogruaro (Marrazzo e Morotti di Bergamo)

MARCATORI: 12' pt. Moricoli, 7' st. Merlonghi

AMMONITI: Gigli, Faccioli

ESPULSI:

NOTE: Angoli 6-3. Recupero: 1' pt.



Inizio gara ore 14.30

Nel Rimini a sorpresa debutta il difensore 2003 Mengucci della squadra Berretti allenata da Cinquetti. E' schierato sulla sinistra al posto di Ceccarelli. Arlotti sta dietro le punte Vuthaj e Ambrosini. Tra i pali ritorna Adorni al posto di Scotti. Nella Marignanese Cattolica in panchina l'ex Emilio Docente, il match winner dell'ultimo turno. Assente l'attaccante Rizzitelli. Il Rimini attacca da sinistra verso destra.

Il Rimini cerca di fare la partita, si battaglia soprattutto a centrocampo.

12' GOOL MARIGNANESE CATTOLICA In una furibonda mischia in area seguente ad angolo e successiva azione ospite dopo la respinta della difesa con Pari, colpo di testa vincente di Moricoli su cross di Manuzzi con palla che sbatte sotto la traversa e supera la linea di porta. Goh che dà la zanpoata già con palla oltre la linea di porta. 0-1.

Suglia altri campi: Aglianese-Pro Livorno 2-0

20' Punizione di Ambrosini a lato.

25' Due angoli di fila dalla sinistra per il Rimini senza esito.

Il Rimini attacca con foga e la squadra di Galli si difende con sufficiente ordine. I pericoli arrivano su palla inattiva.

36' Cross di Pupeschi, girata di testa di Arlotti e Faccioli mette in angolo in tuffo,

Aglianese - Pro Livorno 2-1, Fiorenzuola-Sasso Marocni 1-0

38' Ronchi e Gho si strattonano, l'arbitro opta per il fallo del biancorosso.

40' Angolo senza esito battuto da Arlotti.

Correggese - Ghivizzano 0-1. Progresso - Real Forte Querceta 1-0.

Fine primo tempo 0-1

Il Rimini chiude il primo tempo in svantaggio 0-1. Prestazione scialba dei biancorossi che hanno palesato ancora limiti nella manovra e non hanno creato su azione pericoli alla porta difesa con ordine fa Faccioli, mai impegnato. Inoltre sulla rete subita la squadra di Ricchiuti si è fatta sorprendere colpevolmente. La Marignanese Cattolica ha giocato con sufficiente ordine senza mai andare in affanno.

SECONDO TEMPO

1' Entrano Casolla e Nigretti per Arlotti e Gigli.

7' GOOOL MARIGNANESE Tiro di Manuzzi, non trattenuto dal portiere Adorni e sulla palla vagante Merlonghi anticipa il suo marcatore. 0-2

Fiorenzuola-Sasso Marconi 3-0, Seravezza-Prato 0-1

Il raddoppio manda ancora più in confusione il Rimini che nin riesce a prendere in mano il bandolo della matassa. La Marignanese Cattolica si difende con ordine.

21' Entra Docente per Goh.

Correggese-Ghivizzano 0-3

25' Entra Pecci per Pari