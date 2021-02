Controlli Covid: controllate 1400 persone e 50 locali, 35 sanzioni

Cronaca

Rimini

| 11:35 - 14 Febbraio 2021

Un controllo della Polizia.

Continuano i controlli, da parte della Questura di Rimini, per il contenimento della pandemia.

Quotidianamente infatti il servizio viene effettuato nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili in quanto notoriamente interessati da un notevole afflusso di persone, dove è difficile rispettare il divieto di assembramento e le regole del “distanziamento sociale”.

In occasione dei controlli, sono state identificate oltre 1400 persone, ritirate più di 60 autocertificazioni, controllati più di 50 esercizi pubblici e sanzionate 35 persone, di cui 4 nella scorsa notte in quanto trovate da una delle volanti presenti sul territorio, dopo le ore tre, a fare chiacchiere in strada nei pressi del centro storico.