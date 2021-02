Volley B, Titan Services non ha scampo nel derby di San Mauro Pascoli (3-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 23:24 - 13 Febbraio 2021

La Titan Services torna da San Mauro Pascoli con una netta sconfitta sul groppone. Il 3-0 subito dalla Sab Heli Rubicone non ammette scuse e il primo a non creare alibi è coach Stefano Mascetti: “Tre a zero secco e giusto – sostiene l’allenatore sammarinese. – Si tratta di una sconfitta che dobbiamo cancellare al più presto dalla nostra mente perché non abbiamo giocato come sappiamo. Noi di solito siamo molto aggressivi, “facciamo” la partita. Invece, stavolta, abbiamo subito l’aggressività avversaria. La Sab Heli ha battuto bene e ha messo in grave difficoltà la nostra ricezione che ha sbagliato molto. Anche in battuta non siamo stati bravi e non abbiamo creato nessun problema agli avversari. Poi, di solito, dopo un set giocato male reagiamo, invece stavolta siamo rimasti al palo. Complimenti a loro ma noi abbiamo giocato davvero una partita con molte ombre e poche luci”.



Sabato prossimo la Titan Services ospiterà al Pala Casadei la Querzoli Forlì, squadra candidata alla vittoria del “gironcino” assieme alla Geetit Bologna.



Il tabellino

Sab Heli Rubicone - Titan Services San Marino 3-0

SAB HELI. Mair 17, Zammarchi 1, Venturini 18, Carlini (L2), Grazieni 1, Muccioli, Aldini 7, Sirri 1, Mazzotti, Gherardi, Rocchi 1, Nori 8, Bianchi (L1), Morrone 3. Ace 8. Muri punto 5. All. Diego Matteucci.



TITAN SERVICES: Kiva 6, Rondelli 1, Bernardi 5, Carigi, Frascio 8, Elia Lazzarini 2, Rizzi (L1), Benvenuti 7, Ricci 1, Pancotti, Cicconi 1, Andrea Lazarini 1, Manuel Broccoli (L2). Ace 2. Muri punto 4. All. Stefano Mascetti.

Arbitri: Fabio Palmieri (1°) e Luca Camarda (2°).

PARZIALI: 25-19, 25-18, 25-14



PROSSIMO TURNO (5^ giornata). Sabato 20 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Querzoli Forlì.