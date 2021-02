Basket B, RivieraBanca fa il colpo sul parquet di Oleggio: 50-59

Sport

Rimini

| 22:27 - 13 Febbraio 2021

Altra vittoria in trasferta per RivieraBanca Basket Rimini. Due trasferte in Piemonte, quattro punti conquistati dai biancorossi, bravissimi anche questa sera nel difendere con intensità ed essere concreti nei momenti importanti della partita nonostante le assenze di Mladenov e del nostro capitano Rinaldi.

La partita comincia con sostanziale parità in campo e per diversi minuti nessuna squadra riesce ad allungare, ma sul finire di primo quarto è Rimini a piazzare il primo break di 7-0 (9-16) grazie alla tripla di Simoncelli, i liberi di Crow ed il canestro di Rivali. Il secondo quarto vive di fiammate: prima Oleggio si avvicina pericolosamente con la tripla di Pilotti (18-21 al 15') poi due volte Broglia e Rivali segnano per ricacciare indietro gli avversari (20-29 al 18'), ma poco prima dell'intervallo i padroni di casa si rifanno sotto con un doppio canestro di Seck (28-29 a 44" dalla fine del primo tempo). Dopo la pausa lunga Rimini non riesce a controllare il vantaggio e subisce il ritorno dei piemontesi che riescono ad impattare sul 37-37 allo scoccare del 24', i biancorossi però reagiscono immediatamente e svoltano la partita: un parziale di 11-0 chiude il terzo quarto dopo le triple di Crow, Simoncelli e Broglia inframezzate dal canestro di Moffa. L'inizio del quarto periodo vede l'ultimo tentativo di rimonta da parte di Oleggio che con un parziale di 6-0 costringe Rimini al timeout (43-48 al 33'); da quel momento i biancorossi si affidano al trio Rivali-Simoncelli-Broglia che mantengono solido il vantaggio fino alla sirena finale che ci consegna i due punti.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 21 febbraio alle ore 18 al PalaFlaminio di Rimini, per la sfida contro Fulgor Omegna, quinta giornata del girone di ritorno.

Il tabellino

Mamy Oleggio-RivieraBanca 50-59

Mamy Oleggio: Pilotti 12 (4/8, 1/4), Giacomelli 9 (3/5, 1/3), Airaghi 8 (4/9, 0/0), Seck 8 (3/6, 0/1), Romano 5 (1/3, 1/1), Negri 4 (1/4, 0/0), Somaschini 2 (1/2, 0/4), Ielmini 2 (0/4, 0/4), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/3), Okeke 0 (0/1, 0/0). NE:Panna,Pedrazzani

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 46 11 + 35 (Matteo Airaghi 14) – Assist: 13 (Andrea Pilotti, Claudio Negri 3).

RivieraBanca: Simoncelli 15 (1/6, 3/8), Broglia 13 (3/6, 2/3), Rivali 12 (5/8, 0/0), Crow 8 (0/2, 1/6), Ambrosin 6 (3/8, 0/0), Moffa 4 (2/5, 0/3), Bedetti 1 (0/1, 0/3), Rossi 0 (0/1, 0/0), Fumagalli 0 (0/3, 0/1). NE: Rinaldi, Riva, Semprini Cesari.

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Giorgio Broglia 8) – Assist: 12

PARZIALI: 9-16, 19-14, 9-18, 13-11