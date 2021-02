Sport

Nicolò Maini.



Alla Virtus Acquaviva arriva anche il difensore Nicolò Maini. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha giocato anche per Ravenna, Poggibonsi e Forlì. Proviene dall’Alfonsine, dove ha giocato la prima parte del campionato. A centrocampo arriva il sammarinese Alessandro Golinucci, ex Pietracuta mentre in attacco il giovane 2002 Erik Lorenzini dal Villamarina.