Sport

Repubblica San Marino

| 20:56 - 13 Febbraio 2021

Anche la Juvenes Dogana si rinforza sul mercato. Arrivano il nazionale sammarinese Simone Franciosi, difensore centrale classe 2001, prodotto del vivaio del club sammarinese ma in questa stagione tesserato per il Torconca; il difensore centrale Riccardo Tonti classse 1994 ad inizo stagione allo Spontricciolo e l'attaccante Francesco Stella, classe 1995, in arrivo dal Real Misano.