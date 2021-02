Calcio RSM, il Murata dopo Fabbri tessera anche il difensore Dominici

Sport

Altro rinforzo per il Murata. Dopo l'arrivo del centrocampista del Diegaro ex Marignanese Filippo Fabbri, la società samamrinese ha annunciato l'ingaggio del forte difensore Giovanni Dominici, classe ’94. Un giocatore che vanta una notevole esperienza. Nativo di Pesaro, infatti, ha vinto il campionato di Eccellenza con la Vis, poi ha militato per sei stagioni in serie D con la stessa Vis Pesaro, Novese e Recanatese. Quindi ha vestito la maglia della Marignanese e dell'Atletico Alma in Eccellenza. In questa stagione era tesserato per il Gallo Cobordolo (Eccellenza Marche). La squadra di Achille Fabbri con queste due pedine ha fatto un deciso salto di qualità in vista della ripresa della stagione. Nelle prossime ore, a chiusura del mercato, sono attesi altri colpi importanti.