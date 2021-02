Montefiore: autobus finisce fuori strada per la neve

Attualità

Montefiore Conca

| 16:39 - 13 Febbraio 2021

L'autobus fuoristrada a Montefiore Conca (foto Centro Meteo Emilia Romagna).



Le condizioni ambientali generate dall’arrivo della neve su gran parte della viabilità percorsa dai bus di Start Romagna e da quelli delle compagnie private a sostegno del trasporto scolastico, hanno provocato alcuni rallentamenti e disagi nelle prime corse del mattino. Grazie all’impegno degli autisti e alle pronte segnalazioni è stato possibile limitare al minimo gli inconvenienti, di cui Start Romagna comunque si scusa nei confronti della clientela. Con il passare delle ore le criticità sono rientrate e il servizio è tornato a svolgersi regolarmente già dalla tarda mattinata.



Servizio regolare nelle aree urbane di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. I problemi si sono riscontrati in alcune località dell’entroterra e nelle aree collinari extraurbane. Sulla linea 180 a Montefiore, un mezzo privato è uscito di strada a causa neve, senza conseguenze per i passeggeri. Sulla strada provinciale Santarcangiolese la linea 166 è stata limitata dalla presenza di vetture fuori strada e da una ambulanza rimasta bloccata lungo la strada Sulle linee 124-160-161-166 si sono registrate le maggiori criticità, con corse effettuate anche con catene. Alcuni tratti, a causa della impraticabilità, hanno generato ritardi consistenti per le corse scolastiche Start Romagna ricorda che tutte le variazioni orarie relative alle corse dei bus sono tempestivamente segnalate sui canali Telegram dei tre bacini.