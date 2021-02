FOTO circa 460 persone senzatetto a Rimini: flash mob contro l'emergenza abitativa

Attualità

| 14:50 - 13 Febbraio 2021

Questa mattina (sabato 13 febbraio) si è tenuto il flash mob itinerante promosso da Adl Cobas e Casa Madiba Network, che ha toccato alcuni luoghi della città,spiegano gli attivisti, "significativi per il tema dell'abitare": dal Ponte di Tiberio al Borgo San Giuliano - "uno dei quartieri cittadini che più sta vivendo il fenomeno della mercificazione e turistificazione" - a via Ducale, dove ha sede l'assessorato alle politiche sociali e abitative, attraversando piazza Cavour e concludendosi sotto l'Ufficio Casa. A Rimini, spiega la nota di Adl Cobas, c'è una media di 466 persone senzattetto, nonché tanti lavoratori che abitano in alberghi o residene perché il reddito che percepiscono non permette loro di permettersi un affitto mensile. Adl Cobas sollecita l'amministrazione comunale a potenziare le politiche abitative: "Città sfratti zero; recupero dello sfitto; recupero dell'edilizia residenziale pubblica; difesa dei nuclei deboli. L'amministrazione comunale, già da oggi, può e deve assumere iniziative e prendere decisioni importanti".