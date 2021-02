Attualità

Ingresso dell'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria.

Si rettifica, in merito all'articolo "Patrizio Bianchi è il nuovo ministro dell'Istruzione: cittadino onorario di Novafeltria", che Tea Giannini, indicata inizialmente nel testo come preside dell'Istituto Tonino Guerra, non ricopre attualmente questo incarico, ma l'incarico di Presidente della Fondazione Valmarecchia. Preside dell'Istituto Tonino Guerra è la dottoressa Maria Anna Manicone. Ci scusiamo con i diretti interessati per l'imprecisione.