Ospedale Novafeltria, la criticità: "pazienti dopo le analisi del sangue fatti uscire subito al freddo"

Attualità

Novafeltria

| 13:48 - 13 Febbraio 2021

Ingresso ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria.

Pazienti sottoposti al prelievo del sangue per le analisi e poi fatti uscire subito, dalla porta di sicurezza dell'ambulatorio analisi dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, per ragioni legate all'epidemia da Covid-19: la prassi non convince però alcuni cittadini novafeltriesi che ci hanno segnalato il problema. In particolare una nostra lettrice sottolinea: "i pazienti sono a digiuno, molti di loro magari hanno patologie ed essendo costretti a uscire immediatamente, corrono rischi di malessere e svenimenti, senza calcolare il tempo impervio con pioggia, neve e vento, che rende ancor più difficile sopportare il calo glicemico". La richiesta è di tornare all'antico, con la possibilità di percorrere il corridoio che porta all'ambulatorio analisi, "per avere la possibilità di riposare e di mangiare qualcosa", sempre nel rispetto del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina.