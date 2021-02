Un corso social per aumentare le proprie vendite

Attualità

Rimini

| 13:37 - 13 Febbraio 2021

Cescot Rimini.



Aumentare le vendite di prodotti e servizi. Cescot Rimini promuove il nuovo corso "tools e trucchi di social media strategies". Le lezioni di Mariangela Lecci e Giuseppe Giovannini sulle strategie dedicate a Facebook, Instagram, e il social network del futuro "TikTok", partiranno il 24 febbraio. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare ad utilizzare tutte le potenzialità dei principali social network: oggi non esiste azienda che possa starne fuori. Bisogna esserci e farsi trovare facilmente e solo con accorgimenti e tecniche specifiche si può raggiungere risultati importanti, tangibili e a basso costo. In poche mosse è possibile farsi conoscere, aumentare la propria clientela, fidelizzarla, fare le giuste offerte commerciali, condividere foto, video e post che migliorano la brand reputation.

La durata del corso è di 24 ore, si parlerà di "social strategy", cos'è da dove si parte e come si realizza, di "content strategy", come creare contenuti che il potenziale cliente vorrà vedere e condividere, di visibilità tramite le Ads, come funzionano le sponsorizzate e come si leggono i dati di analisi dei canali Facebook e Instagram, di comunicazione visiva sui social network tramite foto, grafica e video, e di storytelling sui social network.

La metodologia didattica è quella del webinar, il corso infatti verrà svolto in videoconferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma Go to Meeting, una vera e propria "aula virtuale", che consente di partecipare interattivamente alla formazione senza spostarsi dall'ufficio o da casa.

I corsisti potranno esercitarsi nell'utilizzo dei vari strumenti di comunicazione digitale e "imparare facendo" sotto la guida di Mariangela Lecci, consulente di comunicazione e management e Giuseppe Giovannini, esperto video maker, specialista in marketing e video virali. Tra una lezione e l'altra si potrà continuare ad "allenarsi" con le letture ed esercitazioni da fare in autonomia, con il supporto via mail e Skype del docente.

Iscrizioni sul sito cescot-rimini.com.