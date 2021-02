Tante richieste, proseguono le visite ai musei di Rimini e al teatro Galli

Attualità

| 12:55 - 13 Febbraio 2021

Visitatori al museo della città di Rimini.



Proseguono le visite guidate ai Musei della città. Per far fronte alle tante richieste, si è deciso di prolungare anche per la prossima settimana le visite guidate delle ore 17 alla Domus del Chirurgo e al Part, comprese nel biglietto di ingresso e le visite guidate delle ore 17,30 al Teatro Galli. Le visite guidate sono prenotabili sui siti internet palazziarterimini.it e museicomunalirimini.it e al numero di telefono 0541/793851. Resta comunque la possibilità di visitare anche senza prenotazione gli spazi museali, senza accompagnamento, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30-13 e 16-19). Gli ingressi saranno contingentati per assicurare le visite in tutta sicurezza (per queste ragioni è sempre consigliata la prenotazione).



Domus del Chirurgo

mercoledì 17 febbraio, giovedì 18 e venerdì 19

ore 17.00

visita gratuita compresa nel biglietto di ingresso

€ 7,00 intero / € 5,00 ridotto

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l'abitazione e l'ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo. Oltre ai ferri chirurgici possedeva mortai, bilancini e vasetti per la preparazione dei farmaci che custodiva nella sua taberna medica, un ambulatorio, o forse meglio una piccola clinica privata con tanto di sala d'aspetto, di studio e di stanza per brevi ricoveri. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare



PART Palazzi dell'arte Rimini

mercoledì 17 febbraio, giovedì 18 e venerdì 19

ore 17.00

visita gratuita compresa nel biglietto di ingresso

€ 8,00 intero / € 6,00 ridotto

Il nuovo sito museale inaugurato il 24 settembre 2020 negli storici palazzi dell'Arengo e del Podestà affacciati sulla centrale piazza Cavour di Rimini, accoglie nelle sue sale, insieme al Giudizio Universale, eccezionale affresco del 1300, la Collezione Fondazione San Patrignano, una raccolta eclettica e variegata di importanti opere d'arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi.



Teatro Galli

giovedì 18 febbraio e venerdì 19

ore 17.30

costo € 5,00 / gratuito 0-6 anni

Sarà possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco di Rimini, progettato dall'architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi; restituito alla città il 28 ottobre 2018, settantacinque anni dopo le distruzioni belliche, grazie ad un importantissimo intervento di ricostruzione filologica.