Offerte di lavoro: la Sangiovesa e altre tre attività cercano personale in tempi di Covid

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:41 - 13 Febbraio 2021

Cristina Maggioli.



Quattro realtà enogastronomiche del territorio sono alla ricerca di personale. Si tratta dell’Osteria La Sangiovesa, della nuova bottega “Via Saffi 32”, della “Vermuteria” di Santarcangelo e della “Tenuta Saiano” di Montebello di Poggio Torriana.

Personale di sala e accoglienza sono le figure ricercate da “La Sangiovesa”. Saper cuocere la piadina e gestire il banco di mescita, le principali caratteristiche richieste. Si cerca personale anche per il progetto estivo “Bucolica” alla Tenuta Saiano. Mentre per Via Saffi la ricerca è rivolta a chi ha la passione per la pasticceria, le focacce e i lievitati. Infine, possibilità di lavoro anche alla Vermuteria per gli appassionati di vermouth e cocktails.

“Vogliamo essere pronti per quando si ripartirà a pieno regime – spiega Cristina Maggioli, titolare insieme alla famiglia delle quattro attività – Può apparire strano che delle attività ristorative assumano di questi tempi. Ma noi siamo certi che presto si potrà tornare alla normalità e quel momento vorremmo avere una squadra pronta e formata. Stiamo cercando persone appassionate con voglia di fare, disponibili a mettersi in gioco, senza paura e buona volontà”.

Per rispondere alla selezione si può inviare il proprio curriculum a: sangiovesa@sangiovesa.it oppure recarsi direttamente in via Saffi 32 a Santarcangelo di Romagna.