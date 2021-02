Segni e messaggi d’amore: San Giovanni si prepara a festeggiare San Valentino

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:46 - 13 Febbraio 2021

Diana Saponara, presidente dell’Associazione Regnodifuori e la vice Sindaco Michela Bertuccioli.

“L’amore può nascere ovunque”: prendendo spunto dalla canzone di Francesca Michielin, l’Associazione RegnodiFuori ha proposto al Comune di San Giovanni in Marignano di offrire un dono ai marignanesi.

I volontari hanno infatti prodotto diverse piccole casettine in legno intagliate con simboli che rimandano all’amore verso i figli, l’amore di coppia e verso la natura, da donare alla comunità.

L’Associazione distribuirà in questi giorni nel territorio questi piccoli doni che rappresentano messaggi di amore e speranza per chi li troverà.

Afferma Diana Saponara, Presidente dell’Associazione: “In questo San Valentino in cui sarà più difficile ritrovarsi e stare insieme desideriamo fare un regalo e speriamo in questo modo di portare leggerezza, spensieratezza ed un dono d’amore. Distribuirli per il paese è anche un invito a fare attenzione e a sorprendersi di ciò che lungo la strada possiamo trovare”.

Anche il commercio marignanese si tinge d'amore, a partire dal logo. Da qualche giorno, infatti la pagina del Granaio, tutta in rosso, ha iniziato a proporre tantissime sorprese per rendere più speciale il giorno degli innamorati.

L'Associazione Granaio dei Malatesta, infatti, sta proponendo tantissime idee regalo e sorprese per tutti: dai massaggi, alle cene romantiche, agli omaggi floreali fino alle degustazioni, ai gioielli, a dimostrazione che “nel nostro piccolo Comune è possibile trovare tutto ciò di cui si necessita, ma anche sorprendersi e rivolgere attenzioni speciali. Creare doni e gesti d’amore in questo anno ha un significato davvero importante, per questo ci siamo impegnati ad offrire idee per tutti i gusti: teniamo che tutti possano fare o ricevere il loro regalo speciale. Ogni giorno nel nostro lavoro cerchiamo di garantire qualità e sicurezza, ma non vogliamo dimenticare la passione e l’amore che sono per noi fondamentali. Speriamo dunque che tanti ci scelgano anche per celebrare l’amore” afferma Monica Mazini, Presidente dell’Associazione.

Afferma l’Amministrazione: “Desideriamo fare un plauso alla dinamicità dell'associazione commerciale, che non solo sta fronteggiando al meglio l'emergenza in atto con i tanti servizi messi a disposizione dei clienti, ma anche per il fondamentale contributo alla vivacità del nostro Borgo con iniziative frizzanti che denotano entusiasmo e la voglia di tornare presto alla normalità”.

Lunedì prossimo, inoltre, nell'ambito della Giornata contro il Cancro infantile, saranno presenti in Piazza Silvagni alcuni volontari Arop a presentare l'associazione e il suo impegno per bambini e famiglie.

Afferma l’amministrazione comunale: “Nonostante non sia possibile organizzare le consuete iniziative, cui il Comune di San Giovanni aderisce da ormai diversi anni, siamo davvero felici di riuscire a proporre un momento di sensibilizzazione e per questo ringraziamo la disponibilità dei volontari dell' Associazione che si sono subito messi in gioco per rispondere alla nostra richiesta.

Siamo molto colpiti da tutti questi gesti d’amore verso la vita. Si tratta di aspetti che riteniamo davvero significativi per l'attenzione all'altro, la cura ed il senso del dono che appartengono a tutto l'associazionismo, ma anche al commercio marignanese. Sono elementi che ci fanno sentire orgogliosi e felici di appartenere a questa comunità”.