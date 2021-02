La Gran Fondo del Capitano di Bagno di Romagna rinviata al 2022

Sport

Emilia Romagna

| 11:39 - 13 Febbraio 2021

Granfondo del Capitano.

La Gran Fondo del Capitano rinvia l’appuntamento a tutti i ciclisti al 2022.

È con immenso dispiacere, ma anche con profondo spirito di responsabilità, che lo Staff organizzativo comunica la decisione presa per quest’anno.



Dopo la sospensione delle gare decisa dalla Federazione Ciclistica Italiana durante il lockdown del 2020, ci eravamo dati appuntamento al 13 Giugno 2021 per disputare la XI^ edizione della gara ciclistica sulle splendide colline che attraversano il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Purtroppo la pandemia non sembra cedere il passo e, benchè sia arrivato il vaccino, lo staff non ha sufficienti garanzie per organizzare una gara in condizioni sicure e serene per tutti i partecipanti, per gli organizzatori e per l’eventuale pubblico.



“Viviamo tutti il disagio della precarietà di questo momento – dicono dallo staff- viviamo tutti l’indeterminatezza del futuro, il distacco dalle abitudini, dalle passioni e dalla socialità che caratterizza la nostra manifestazione.

Ma dobbiamo avere chiara una priorità: la salute di ciascuno di noi e di chi ci sta vicino.

Non possiamo permetterci passi falsi. Dobbiamo saper riconoscere ciò che è prioritario.

Lo facciamo con rammarico, perché abbiamo ben chiaro quale sia l’affezione del mondo sportivo a questa gara, perché sappiamo essere un evento importante per il nostro territorio, perché ci diverte organizzarla, proponendo sempre novità e temi dedicati ad ogni edizione.

Lo scorso anno abbiamo donato al Comune di Bagno di Romagna i 5000 euro incassati perché venissero impegnati a sostegno delle famiglie più bisognose. Abbiamo garantito l’iscrizione a questa edizione a tutti coloro che la avrebbero voluta disputare.



A tutti gli iscritti che hanno versato la quota e che l’hanno congelata per l’edizione 2021, siamo disponibili a rinviarla al prossimo anno oppure a rimborsarla. Per ottenere il rimborso basterà inviare la richiesta utilizzando il form presente nel sito www.granfondodelcapitano.it e nella pagina Contatti”.