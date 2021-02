Basket, al via anche il campionato di Promozione: tre i club riminesi iscritti

Sport

Rimini

| 18:28 - 12 Febbraio 2021

La squadra di Fisiokinetic Coriano.

Se non ci saranno controindicazioni sempre possibili, partirà anche il campionato di Promozione di basket. Sono 20 le squadre (da Parma a Rimini) iscritte: formula e gironi devono essere ancora definiti mentre è stato redatto un protocollo per allenamenti e partite. Probabile partenza il 7 marzo. Sono tre i club della provincia di Rimini. Vediamo.

BELLARIA BASKET Dopo la mancata iscrizione al campionato di serie C Silver, il club del presidente Paolo Borghesi riparte dalla Promozione. La squadra affidata a Davide Ricciotti è incentrata dal gruppo Under 18 rinforzato da alcuni senior. Ecco il roster: Alessandro Donati, Ruben Gorini, Giovanni Dellamotta, Enrico Zonzini, Lorenzo Maggioli, Marco Lumini (dal settore giovanile), Federico Ceccarelli, Dimitri Azarenko, Massimo Bindi, Jacopo Malatesta, Carmine Casella, Matteo Paganelli, Matteo Palazzi.

“E’ una importante opportunità per le leve del nostro settore giovanile di crescere e maturare e dunque la nostra scelta è rivolta al futuro – spiega il presidente Paolo Borghesi – in quanto abbiamo intenzione di costruire le nostre squadre sempre di più con talenti cresciuti in casa e così mettere a frutto il lavoro di anni”.

Le partite interne si giocano al mitico PalaTenda il sabato alle ore 20,30.

FISIOKINETIC CORIANO La società è nata a maggio di due anni fa grazie a Diego Carli e Giuseppe Grossi. La squadra è composta da ragazzi usciti dai settori giovanili di Morciano, Riccione e Coriano con età media sui 20 anni. Il coach è Claudio Chistè, di Morciano, già allenatore nelle giovanili di Morciano e nella Polisportiva Coriano. L'unico senior è Cacciopoli, un lungo, romano di nascita e residente sul territorio. Il club in questi tre anni ha sempre partecipato al campionato di Promozione. C'è anche una formazione di Under 18 regionale formata da 15 ragazzi tutti della provincia. Obiettivo di dare un futuro ai ragazzi di Coriano. Le partite interne si giocano sabato sera al PalaSimoncelli di Coriano alle ore 21.

FA DA MAT BASKET Il club è affiliato a Rinascita Basket Rimini. La squadra è affidata a Andrea Brienza. Il roster è formato da sei ragazzi classe 2002 e da sei over.

LE SQUADRE ISCRITTE Planet Basket (Parma); Arbor, US Reggio Emilia, Aquile Pal. Gualtieri (Reggio Emilia); Team Medolla; Stars Basket, San Mamolo, PGS Bellaria, CSI Sasso Marconi, PGS Corticella, Dil. Virtus Castenaso, Centro MB Arcoveggio (Bologna); Vis 2008 AS.Dil (Ferrara); Artusiana BK Forlimpopoli, Livio Neri (Forli-Cesena); BK Club Zanni Lugo, Basket 95 Faenza (Ravenna); Bellaria, Fadamat Rimini, Fisiokinetic Coriano (Rimini).