Lunghe file alle poste di Morciano, nessun riscontro alle richieste del sindaco

| 16:51 - 12 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Dopo aver scritto alla direzione provinciale delle poste, il sindaco Giorgio Ciotti sollecita il Prefetto di Rimini all'intervento, segnalando "la grave situazione di disagio venutasi a creare all'ufficio postale di Morciano, a seguito della riduzione dell'orario di apertura al pubblico, con il formarsi di lunghe code e persone in attesa per ore all'esterno con qualsiasi condizione meteorologica". Nella lettera alla direzione provinciale delle poste, è stato rimarcato dal sindaco "che l'ufficio postale di Morciano di Romagna funge da punto di riferimento per l'intero bacino dell'alta della Valconca". Un appello che non ha avuto riscontro. Il primo cittadino, nella sua lettera al Prefetto, ha voluto mettere in evidenza le difficoltà incontrate specialmente dai soggetti più fragili da un punto di vista sanitario, in alcuni casi costrette ad attendere fino ad un'ora per svolgere operazioni semplici.