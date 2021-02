Tari, eventi estivi e futuro del commercio: il "Mio" a confronto con il sindaco di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:56 - 12 Febbraio 2021

Lucio Paesani a colloquio con Alice Parma, sindaco di Santarcangelo.



Oggi (venerdì 12 febbraio) i rappresentanti del Movimento Impresa Ospitalità sono stati ricevuti dal sindaco di Santarcangelo Alice Parma e dell'assessore Angela Garattoni. Erano presenti il presidente Lucio Paesani, il delegato per il comune clementino Paolo Galli (titolare del Caffè Centrale) e la responsabile della comunicazione Sabrina Saccomanni. "Si sono toccati tanti temi, dal calendario degli eventi estivi, per garantire a residenti, pubblici esercizi, commercianti e turisti una programmazione di qualità, fino al capitolo per noi più triste di una contingenza che ancora non ci permette né la tranquillità dei risarcimenti, né una prospettiva di normalità nel breve periodo", spiega Paesani. L'amministrazione comunale ha garantito la prosecuzione del progetto finalizzato a garantire suolo pubblico gratuito agli operatori commerciali per estendere le proprie attività e garantire il distanziamento. Il sindaco Parma ha espresso il proprio parere favorevole per l'avvio di un percorso condiviso sul tema Dehors, per giungere ad un'autorizzazione pluriennale per ammortizzare gli investimenti. Posizioni invece distanti sulla Tari, con il M.I.O. che chiede un pagamento proporzionale ai giorni di effettiva apertura.