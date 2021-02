Calcio D, Rimini: Davide Ferrante si accasa al Seravezza che fa partire Nelli: va al Crema Trova squadra il difensore ex Gavorrano in questa prima parte di stagione in biancorosso

Sport Rimini | 15:45 - 12 Febbraio 2021 Davide Ferrante col ds Pietro Tamai. Il difensore del Rimini Davide Ferrante è passato al Seravezza Pozzi Calcio. La società ringrazia Davide per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza in biancorosso e gli augura le migliori fortune. Dal Seravezza esce invece dopo quasi tre stagioni Jacopo Nelli: va al Crema 1908, società militante nel campionato di Serie D girone B. < Articolo precedente Articolo successivo >