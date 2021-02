Covid Rimini: 103 casi e deceduta 90enne, stabili ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

16:14 - 15 Febbraio 2021

Il bollettino di lunedì 15 febbraio.



A Rimini la settimana inizia con 103 nuovi casi di contagio, con prevalenza dei sintomatici (55) sugli asintomatici (48). Stabile il dato delle terapie intensive (15 ricoveri), mentre è stato comunicato il decesso di una 90enne. In regione sono 21 i decessi e 1391 i nuovi casi, su un totale di 12.058 tamponi. Tasso di positività all'11,5%, ma come accade per i weekend, non indicativo dell’andamento generale, "visto il numero di tamponi effettuati che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni", spiega l'amministrazione regionale. "Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo". In regione crescono però i ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti Covid. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.718 in più rispetto a ieri (domenica 14 febbraio) e raggiungono quota 189.406.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 37.570 (-348 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 35.426 (-410), il 94,3% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 172 (+1 rispetto a ieri), 1.972 quelli negli altri reparti Covid (+61). Percentualmente il dato è in crescita per entrambi i parametri (0,5% e 5,2%).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 12 a Piacenza (+2), 9 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 17 a Reggio Emilia (-2), 33 a Modena (-2), 51 a Bologna (+2), 10 a Imola (invariato), 17 a Ferrara (invariato), 3 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (+1) e 15 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 19.287 a Piacenza (+51 rispetto a ieri, di cui 29 sintomatici), 16.458 a Parma (+70, di cui 49 sintomatici), 30.796 a Reggio Emilia (+85, di cui 37 sintomatici), 41.576 a Modena (+291, di cui 189 sintomatici), 47.340 a Bologna (+400, di cui 178 sintomatici), 7.995 casi a Imola (+,94 di cui 43 sintomatici), 13.873 a Ferrara (+72, di cui 11 sintomatici), 17.752 a Ravenna (+66, di cui 38 sintomatici), 9.060 a Forlì (+49, di cui 38 sintomatici), 10.559 a Cesena (+110, di cui 94 sintomatici) e 22.427 a Rimini (+103, di cui 55 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.



VACCINAZIONI Alle ore 15 di oggi (lunedì 15 febbraio) sono state somministrate complessivamente 288.937 dosi; sul totale, 126.698 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.