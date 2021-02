Covid Rimini: 147 nuovi casi, 4 decessi tra cui un 57enne

Attualità

Rimini

| 16:32 - 13 Febbraio 2021

Il bollettino di sabato 13 febbraio 2021.



A Rimini contagi sostanzialmente stabili, con 147 nuovi casi e prevalenza di sintomatici (89) sugli asintomatici (58). Su 36 decessi comunicati per la regione, quattro riguardano il nostro territorio: una 79enne e tre uomini di 57, 74 e 89 anni. Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva all'Infermi (+1, 15 pazienti totali), cala in regione, che registra 1488 nuovi casi su 29.053 tamponi (tasso di positività del 5,1%). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.591 tamponi molecolari, a questi si aggiungono 255 test sierologici e 14.462 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.880 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 185.756.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 38.578 (-1.428 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 36.518 (-1.427), il 94,7% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 171 (-4 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 1.889 quelli negli altri reparti Covid (+3, 4,9% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 12 a Piacenza (uguale rispetto a ieri), 10 a Parma (-1), 17 a Reggio Emilia (-1 rispetto a ieri), 34 a Modena (-2), 47 a Bologna (+1), 10 a Imola (-2), 18 a Ferrara (invariato), 3 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (invariato) e 15 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA (da inizio epidemia, Febbraio 2020): 19.169 a Piacenza (+71 rispetto a ieri, di cui 32 sintomatici), 16.298 a Parma (+143, di cui 99 sintomatici), 30.590 a Reggio Emilia (+100, di cui 62 sintomatici), 41.056 a Modena (+236 , di cui 146 sintomatici), 46.639 a Bologna (+364, di cui 234 sintomatici), 7.829 casi a Imola (+104, di cui 65 sintomatici), 13.727 a Ferrara (+55, di cui 9 sintomatici), 17.591 a Ravenna (+120, di cui 79 sintomatici), 8.949 a Forlì (+62, di cui 44 sintomatici), 10.373 a Cesena (+86, di cui 71 sintomatici) e 22.198 a Rimini (+147, di cui 89 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (sabato 13 febbraio) sono state somministrate complessivamente 283.871 dosi, di cui 2.371 oggi; sul totale, 125.842 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.