Covid: a Rimini comunicati 10 decessi e 126 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 15:43 - 14 Febbraio 2021

Il bollettino di domenica 14 febbraio.



A Rimini sono stati comunicati altri dieci decessi nella seconda ondata pandemica da Sars-CoV-2: si tratta di 6 donne di età compresa tra 82 e 94 anni; quattro uomini di 66, 71, 82 e 95 anni. L'età media dei deceduti è di 85,5 anni. Non tutti i decessi risalgono alle ultime 24 ore, ma sono stati registrati nel bollettino odierno (domenica 14 febbraio 2021). In settimana si sono registrati 42 decessi, il dato più alto dell'ultimo mese (la media era di 33 decessi settimanali). In regione 41 nuovi decessi e 1324 nuovi casi di contagio, su un totale di 6.816 tamponi (tasso di positività del 7.8% - in linea con i giorni festivi, quando il numero di tamponi effettuati è inferiore e quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.932 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 187.688.



CONTAGI A RIMINI I nuovi casi sono 126, 62 sintomatici e 64 asintomatici. Nella settimana dall'8 al 14 febbraio i contagi complessivi sono stati 985, media di 141 contagi a settimana. Tornano a calare quindi i nuovi contagi rispetto alla settimana dal 1 al 7 febbraio (erano stati 1001), ma soprattutto è il dato più basso dell'ultimo mese.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 37.920 (-650 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 35.838 (-673), il 94,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 171 (uguale rispetto a ieri), 1.911 quelli negli altri reparti Covid (+23). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 9 a Parma (-1), 19 a Reggio Emilia (+2), 35 a Modena (+1), 49 a Bologna (+2), 10 a Imola (invariato), 17 a Ferrara (-1), 3 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (-1) e 15 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 19.236 a Piacenza (+67 rispetto a ieri, di cui 36 sintomatici), 16.388 a Parma (+90, di cui 76 sintomatici), 30.711 a Reggio Emilia (+121, di cui 64 sintomatici), 41.285 a Modena (+229 , di cui 46 sintomatici), 46.942 a Bologna (+311, di cui 195 sintomatici), 7.901 casi a Imola (+72, di cui 65 sintomatici), 13.801 a Ferrara (+74, di cui 15 sintomatici), 17.686 a Ravenna (+95, di cui 55 sintomatici), 9.011 a Forlì (+62, di cui 47 sintomatici), 10.449 a Cesena (+76, di cui 64 sintomatici) e 22.324 a Rimini (+126, di cui 62 sintomatici).



VACCINAZIONI alle 14 di oggi (domenica 14 febbraio) sono state somministrate complessivamente 286.272 dosi, 126.183 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.