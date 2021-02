E oggi è libera dalle auto la pista ciclo-pedonale a ridosso del 105 Stadium

Attualità

Rimini

| 16:00 - 12 Febbraio 2021

La pista ciclo-pedonale a ridosso del 105 Stadium.

Dopo la segnalazione di un lettore riguardo i parcheggi “invadenti” delle auto sulla pista cicliabile a ridosso del 105 Stadium, abbiamo effettuato in giornata un controllo di persona per verificare la situazione. Ebbene, venerdì mattina il quadro era del tutto diverso: le auto, pur parcheggiate anche se non in buon numero a ridosso del percorso ciclo-pedonale, non erano ingombranti per cui pedoni e biciclette e passeggini potevano tranquillamente passare senza ostacoli di sorta. Evidentemente il quadro cambia da giornata a giornata e in base alla dalla educazione degli automobilisti che si alternano a gran ritmo nella zona e che in certe ore del giorno sono più numerosi. Insomma, non si può fare di ogni erba un fascio e semmai è utile raccomandare la massima attenzione e rispettare la segnaletica.

“Il fatto è che in questi vent'anni – spiega Lino Saulle dell'omonimo Centro di riabilitazione – nel tempo sono scomparsi per mancanza di manutenzione i paletti in ferro che delimitavano il confine tra la strada asfaltata e la pista ciclabile e sono state spostate o distrutte le fioriere che erano state installate tra i paletti medesimi, una sorta di barriera di protezione della pista ciclo-pedonale: in questo modo le ruote non potevano invadere la pista. Fin quando tutto è stato a regola d'arte la pista ciclo-pedonale è stata rispettata”.