Riminese in attesa della neve, gli sviluppi: atteso anche vento fino a 70 km/h

| 15:18 - 12 Febbraio 2021

Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio neve possibile anche a Rimini.

di Federico Antonioli (Centro Meteo Emilia Romagna)



Siamo interessati già dalla serata di ieri (giovedì 11 febbraio) da una progressiva avvezione fredda che sta favorendo, oltre al calo termico, anche un lieve incremento dell’instabilità con qualche isolata precipitazione sparsa. Nel corso della serata la formazione di un minimo barico sul Tirreno darà vita a precipitazioni maggiormente diffuse, che sulla provincia riminese risulteranno nevose sopra i 300 metri di quota. Successivamente nel corso della serata la quota neve calerà progressivamente ed entro la notte sarà probabilmente neve fin sulla costa. Le precipitazioni presenteranno un’intensità tra il debole e il moderato e tenderanno ad attenuarsi nella prima parte di giornata di sabato 13 febbraio, con le ultime residue nevicate.

Si segnala, con particolare rilievo, la ventilazione che dalla serata risulterà moderata con rinforzi su costa e crinale, dove le raffiche raggiungeranno anche i 60/70 km/h.

Il mare, attualmente mosso, vedrà aumentare ulteriormente il moto ondoso e sarà molto mosso sotto costa ed agitato al largo tra la notte e la mattinata di sabato, con onda superiore a 2,5 metri. Ci attendiamo una mareggiata per onda da est, con possibili criticità sulla costa legate ad erosione parziale delle dune ove presenti, nonché possibili ingressioni marine o sommersione parziale delle banchine portuali.

Le temperature vedranno un drastico calo e sulle aree collinari ed appenniniche risulteranno inferiori a 0°C per l’intera giornata. Attenzione alle estese gelate.

Per la giornata di sabato 13 febbraio è in vigore l’allerta di Protezione Civile n.28 che per la provincia riminese è gialla per neve (zone A1, A2 ossia fascia appenninica e collinare), vento (zone A1, B2 ossia fascia appenninica e costiera), stato del mare e mareggiate (zona B2, fascia costiera).

