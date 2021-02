"Ho una cintura esplosiva", preso rapinatore nel Riminese

Cronaca

Cattolica

| 14:53 - 12 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Il gip del Tribunale dI Rimini ha convalidato il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 41enne napoletano, pregiudicato residente da tempo a Rimini, accusato di due rapine in altrettanti supermercati, all'Ecu di Cattolica (5 febbraio) e alla Lidl di San Giovanni in Marignano (7 febbraio). Nel primo caso il 51enne, col volto coperto da cappuccio e mascherina, si era presentato alla cassa per pagare due birre, per poi riferire di avere nella borsa un potente esplosivo, facendosi consegnare poche centinaia di euro. A San Giovanni in Marignano si era impossessato di 700 euro, millantando di avere con sé una cintura esplosiva. Le indagini dei Carabinieri si sono basate sulle testimonianze e sulle immagini del circuito di videosorveglianza. Il 51enne è da mercoledì recluso nel carcere di Rimini.