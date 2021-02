Covid Rimini: 154 nuovi casi e 4 decessi, tra cui un 55enne

Attualità

Rimini

12 Febbraio 2021

Il bollettino di venerdì 12 febbraio.



A Rimini contagi stabili nel bollettino odierno (venerdì 12 febbraio), con 154 casi di contagio. Prevalgono i sintomatici, 83, sugli asintomatici, 71. Si conferma la media di circa 140 contagi registrati in questa settimana (finora 710 casi totali). I decessi in regione sono 27, quattro riguardano il nostro territorio: tre donne, una 65enne, una 77enne e una 91enne, un uomo di 55 anni. In regione, come anticipato dall'assessore Donini in mattinata, i nuovi casi sono 1538, su un totale di 27.986 tamponi. Cresce il tasso di positività al 5.5%. Calano le terapie intensive, sia in regione che a Rimini: attualmente all'Infermi sono seguiti 14 pazienti, uno in meno di ieri (giovedì 11 febbraio).



DALLA REGIONE La situazione dei contagi nelle province vede il maggior numero di contagi a Bologna con 384 nuovi casi e Modena (282); poi Rimini (154), Reggio Emilia (112), Parma (110), Ravenna (110), il territorio di Cesena (100) e Ferrara (87). Seguono Piacenza (79), il circondario di Imola (63) e, infine, la zona di Forlì (57). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.060 tamponi molecolari, per un totale di 3.152.086. A questi si aggiungono anche 239 test sierologici e 12.926 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.156 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 182.876.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 40.013 (-645 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 37.952 (-627), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175 (-3 rispetto a ieri), 1.886 quelli negli altri reparti Covid (-15); rispettivamente lo 0,4% e il 4,7% del totale.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 12 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 11 a Parma (+1), 18 a Reggio Emilia (-2 rispetto a ieri), 36 a Modena (invariato rispetto a ieri), 46 a Bologna (+4), 12 a Imola (-1), 18 a Ferrara (-5), 3 a Ravenna (-1), 2 a Forlì (+1), 3 a Cesena (invariato) e 14 a Rimini (-1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 19.098 a Piacenza (+79 rispetto a ieri, di cui 38 sintomatici), 16.155 a Parma (+110, di cui 61 sintomatici), 30.490 a Reggio Emilia (+112, di cui 76 sintomatici), 40.820 a Modena (+282 , di cui 225 sintomatici), 46.282 a Bologna (+384, di cui 265 sintomatici), 7.725 casi a Imola (+63, di cui 39 sintomatici), 13.672 a Ferrara (+87, di cui 29 sintomatici), 17.471 a Ravenna (+110, di cui 68 sintomatici), 8.887 a Forlì (+57, di cui 45 sintomatici), 10.287 a Cesena (+100, di cui 74 sintomatici) e 22.051 a Rimini (+154, di cui 83 sintomatici). In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 13 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Sono stati inoltre eliminati 2 casi, sempre comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non Covid-19.



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (venerdì 12 febbraio) sono state somministrate complessivamente 279.997 dosi, di cui 3.509 oggi; sul totale, 125.285 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.