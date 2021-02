Trading online: il successo di eToro, uno degli intermediari più noti nel mondo

Attualità

13:48 - 12 Febbraio 2021

Un broker di trading online.

Etoro è uno degli intermediari più noti nel mondo del trading online. Tra i primi broker ad affacciarsi sul web, negli anni ha arricchito la sua offerta con proposte dall'alto valore operativo, dimostrando di saper anticipare i trend e di voler rispondere alle esigenze di ogni singolo investitore.



Oggi, infatti, eToro spicca fra i broker online per tutta una serie di aspetti, in particolare per la presenza di una piattaforma di trading dall'utilizzo più che intuitivo, che permette di operare con CFD su indici, azioni, ETF, criptovalute e materie prime. Il tool, inoltre, è completamente gratuito e dà accesso a una serie di opzioni che accompagnano -semplificandole- tutte le fasi di trading online.



Copy Trading: cos'è e come funziona



Una delle risorse più interessante di eToro è il Copy Trading, l'opzione che permette di seguire ed eventualmente copiare i trade degli utenti che nel tempo abbiano realizzato performance di rilievo. Aderirvi è facilissimo: basta aprire un conto su eToro, accedere alla propria piattaforma di investimento e cliccare sull'opzione Copy People, sulla quale è possibile individuare numerosi profili di investitori profittevoli, compresi quelli più copiati o quelli suggeriti dall'editore, ma anche quelli a lungo termine o quelli multi strategia.



Naturalmente, per ogni profilo suggerito da eToro sono chiaramente indicati la performance degli ultimi 12 mesi, il numero dei seguaci e un indice di rischio, variabile in base al tipo di sottostante tradato. In aggiunta, è sempre possibile selezionare gli investitori inserendo una serie di filtri, tra i quali il paese di origine, il mercato sul quale si è scelto di investire e la percentuale minima di guadagnato in un determinato periodo di tempo.



CopyPortfolios di eToro: l'evoluzione del Copy Trading



Nella vasta proposta di eToro, meritano un focus particolare i CopyPortfolio, i portafogli di investimento tematici che si basano su asset classes o su strategie ben determinate. I CopyPortfolios, infatti, si dividono in due tipologie, quella relativa ai Market CopyPortfolios, costruita esclusivamente su particolari strategie di mercato, e quella dei Top Trader, che si avvale delle strategie degli investitori che su eToro hanno le performance migliori.



Lo scopo CopyPortfolios è quello di supportare gli investitori nella scelta di una operatività mediante l'adozione di una strategia di investimento diversificata, un approccio ideale sia per i nuovi arrivati, spesso frenati dalla paura e dall'inesperienza, sia per chi non abbia tempo a sufficienza per seguire le borse in tempo reale. Ma c'è un altro aspetto che, nel tempo, ha decretato il successo di eToro: il Social Trading, una sorta di community virtuale tutta dedicata al mondo del trading online.



Nello specifico, tramite il Social trading di eToro, ogni giorno più di 10 milioni di investitori provenienti da oltre 140 paesi si danno appuntamento per condividere, come in un enorme social network, le loro idee di operative. Questo permette agli utenti di approfondire trend e strategie di investimento, secondo le analisi di investitori esperti ed eventualmente metterle in pratica nelle successive fasi di trading.



Trading online: leva finanziaria, stop loss e take profit



EToro permette di utilizzare tutti questi strumenti di supporto all'operatività per tradare su una vastissima gamma di asset classes sfruttando la leva finanziaria, un'opzione che permette di avvalersi di un controvalore maggiore, su ciascuna transazione, rispetto alla consistenza del capitale presente sul proprio deposito. Tale strumento, unito ad uno uso sapiente degli stop loss, dei take profit e dello short selling, facilita l'implementazione o la replica, se ci si avvalga del copy trading, anche strategie più aggressive su orizzonti temporali coerenti con time frames inferiori al daily.



In ogni caso, anche se eToro è un intermediario noto soprattutto per il social trading, non va trascurato il fatto che metta a disposizione degli investitori anche un ottimo supporto dedicato alla formazione. In quest'area è infatti possibile trovare risorse didattiche molto interessanti, come una sezione scuola in cui è possibile registrarsi a video lezioni di trading, una guida molto dettagliata sui mercati finanziari e un'area tutta dedicata a notizie e analisi sui vari sottostanti eseguite da professionisti. A ciò si aggiungono i video tutorial e poadcast per coadiuvare l'operatività degli utenti, una serie di caratteristiche che rendono eToro uno dei broker più completi nell'ambito sei servizi di investimento.