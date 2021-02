Coronavirus San Marino: 31 nuovi casi e calo ricoveri nel reparto Covid

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:33 - 12 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino 12 febbraio 2021.

Nella Repubblica di San Marino si sono registrati, nelle ultime 24 ore, 31 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus (numero di tamponi non comunicati), con 38 guarigioni. Calano i ricoveri nel reparto Covid dell'ospedale di Stato di San Marino, da 11 a 9, rimangono sei i pazienti in terapia intensiva. Le persone positive in isolamento domiciliare sono 235, età media dei casi attivi 39 anni. Da inizio pandemia (febbraio 2020) San Marino ha fatto registrare 3278 contagi, 72 decessi e 2956 guarigioni.