Calcio RSM: La Fiorita si rinforza con Marcello Mularoni

Sport

Repubblica San Marino

| 13:28 - 12 Febbraio 2021

Marcello Mularoni in azione.



Si avvicina il tanto atteso ritorno in campo. Per prepararsi alla ripartenza La Fiorita è tornata ad allenarsi nel quartier generale di Montegiardino, al ritmo di 4 sedute settimanali. Durante il lungo periodo di stop i giocatori hanno continuato ad allenarsi individualmente, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative in materia anti-Covid. L’attenzione, su questo fronte, resta alta.

Da qualche giorno è tornato a far parte del gruppo anche il centrocampista Marcello Mularoni, che già aveva vestito la maglia gialloblù in occasione della sfida di Europa League dello scorso agosto. Sarà una freccia in più all’arco del tecnico Nicola Berardi.

Novità anche in ambito societario, dove da qualche settimana è in atto una riorganizzazione dei ruoli per ripartire al meglio. Il consiglio direttivo ha individuato una nuova figura per la presidenza: si tratta di Vittorio Zadotti, imprenditore legato al Consorzio Lombarda, già da alcuni anni sponsor del club di Montegiardino. Il nuovo presidente de La Fiorita, che ha iniziato a collaborare con il club nell’estate del 2018 come responsabile per lo sviluppo per poi ampliare nel tempo il suo ruolo all’interno della società, vanta importanti esperienze nel calcio professionistico, dilettantistico e femminile italiano. Competenze messe al servizio de La Fiorita per cercare di compiere quel salto di qualità necessario per crescere anche in chiave internazionale.

Roberto Bollini, che ha guidato il club gialloblù dall’estate del 2018 ad oggi, continuerà a svolgere un ruolo chiave come Vice Presidente.