Servizio civile universale, 81 posti con la coop Millepiedi di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:00 - 12 Febbraio 2021



C’è ancora tempo fino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio 2021 per presentare la propria domanda e diventare volontari del Servizio civile universale. Ancora posti disponibili anche nei progetti presentati dalla coop. sociale Il Millepiedi di Rimini in collaborazione con altre realtà della provincia.

Sono in tutto 81 i posti messi a disposizione della cooperativa, su tre progetti in tre diverse aree: scuola, anziani e disabili, minorenni e giovani.



Il primo progetto “Io tu noi... insieme per costruire la nostra comunità̀” prevede lo svolgimento di attività nelle scuole con possibilità di affiancare alunni con disabilità o altre problematiche.

Il secondo progetto si intitola invece “Generazioni e disabilità – La comunità in rete” e permetterà di svolgere attività rivolte a persone con disabilità o anziani.

Infine, nel terzo progetto “Minori e giovani – Comunità e benessere” tante opportunità in diversi ambiti: Centri per le famiglie, biblioteche, gruppi educativi territoriali (Get), comunità residenziali e progetti Sprar.



Nella sezione “Selezione volontari” del sito http://www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. Per ricevere maggiori informazioni in particolare sui tre progetti della coop. sociale “Il Millepiedi” è possibile contattare Tania Presepi a questi recapiti: tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org – cell. 347 4320545 – tel. 0541 709157.

Maggiori info anche sul sito: www.ilmillepiedi.it