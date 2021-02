Carabinieri, concorso per l’arruolamento di 60 Ufficiali. Iscrizioni fino al 16 febbraio

Attualità

| 12:59 - 12 Febbraio 2021

Concorso Arma dei Carabinieri.

Una carriera nell’Arma dei Carabinieri è un’opzione ancora molto gettonata, anche tra le nuove generazioni, infatti i giovani interessati alla vita militare si dicono sinceramente attratti dai valori incarnati dall’Arma. L’Accademia Militare di Modena, oltre a fornire una solida preparazione culturale accompagnata dallo sviluppo della capacità gestionale necessaria per i futuri comandanti, consentirà la pratica di diverse attività sportive, l’approfondimento delle lingue straniere e dell’informatica. Durante il corso di formazione l’allievo percepisce una retribuzione per l’intero ciclo di studi, senza sostenere alcun tipo di spesa.



L’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri sarà chiamato a: contribuire a determinare il futuro di una comunità. Partecipare attivamente alla gestione di un territorio, alla soluzione di problemi emergenti quali ambiente, criminalità, tossicodipendenze, reati di genere. Assumere ruoli di responsabilità che gli consentiranno di accrescere le proprie competenze e professionalità con incarichi ed attività sempre diverse. Fare esperienze in varie realtà territoriali, sia nazionali che estere, che arricchiranno il proprio bagaglio culturale. Conoscere l’impiego dei supporti tecnologici di ultima generazione, spesso indispensabili per il buon esito delle attività investigative.





Ci sono ancora pochi giorni per partecipare al concorso per l’arruolamento al 203° Corso dell’Accademia Militare di Modena per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Infatti il 16 febbraio prossimo scade il termine per la presentazione delle domande.

Requisiti di base per la partecipazione: essere cittadini italiani. Aver compiuto il 17 ° anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2020-2021 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.



Il concorso prevede le seguenti fasi di reclutamento: prova scritta di preselezione; prova scritta di conoscenza della lingua italiana; prova di conoscenza della lingua inglese; prove di efficienza fisica; accertamenti psicofisici; accertamenti attitudinali; prova orale su materie indicate nell’Appendice al bando; tirocinio.



I vincitori verranno formati, per due anni, all’Accademia Militare di Modena e, per i successivi tre, alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine dell’iter addestrativo, gli ufficiali conseguiranno la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.