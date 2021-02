Volley Serie C  Maschile: riparte la Dinamo Bellaria

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:36 - 12 Febbraio 2021

Damiano Spiga.

Dopo circa un anno di stop, riparte il campionato di serie C ed in ambito maschile anche quest’anno la Dinamo Bellaria sarà ai nastri di partenza. Stesso campionato, squadra diversa.



Quest’anno infatti il girone C del campionato regionale sarà affrontato dal gruppo under 19 guidato da Luigi Pedrelli, in seguito alla “promozione” che la società ha dato al gruppo storico, iscrivendolo al campionato nazionale di serie B. Gruppo ormai consolidato quello di Pedro, coadiuvato quest’anno da Damiano Spiga, che ogni anno cerca di affrontare sfide sempre più stimolanti.



“È un gruppo nato ormai da anni, partito dalla under 12” racconta il DS Tuccelli, “e che di certo rappresenta il presente/futuro della Dinamo. Con l’esperienza di Pedrelli e l’importante impatto tecnico del DT Fortunati Andrea, pensiamo che questi ragazzi possano fare un ulteriore scatto di crescita tecnica”.



La squadra che vedrà il confermatissimo Piomboni Marco come dirigente, è composta da Armellini, Sgarzi come alzatori; Evangelisti, Veglió, Tuccelli e Sampaoli, schiacciatori; Crociati e Tapparo, opposti, al centro ci saranno Mazza, Bandieri e Piomboni con Sormani libero.