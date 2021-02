Calcio RSM: San Giovanni scatenato sul mercato, ufficiali cinque acquisti

Sport

San Giovanni in Marignano

12:34 - 12 Febbraio 2021

Lorenzo Lunadei.



Pokerissimo del San Giovanni sul mercato di gennaio e febbraio: si aggiungono alla rosa a disposizione di mister Paolo Baffoni i difensori Giacomo Conti (ex Tropical Coriano) e Alex De Biagi in prestito dal Domagnano, i centrocampisti Lorenzo Enchisi e Lorenzo Lunadei dalla Fya Riccione e l’attaccante Mamadou Ndaye dal Gatteo Mare.



Due difensori, due centrocampista e un attaccante: si chiude con cinque colpi il mercato invernale del San Giovanni in vista della ripresa del campionato fissata per domenica 28 febbraio nel turno casalingo con il Tre Fiori.



Il presidente Massimiliano Venturi e il direttore generale Fabio Giardi hanno aggiunto qualità in ogni reparto della rosa a disposizione di mister Paolo Baffoni per continuare a inseguire il sogno playoff dopo l’ottimo avvio di stagione interrotto purtroppo dalla seconda ondata di Covid-19.



Già da un paio di settimane la squadra è tornata al lavoro e al gruppo al lavoro dall’estate si sono aggiunti per quanto riguarda la retroguardia Giacomo Conti, difensore della Nazionale Sammarinese classe ‘99 in forza al Tropical Coriano in Eccellenza, e Alex De Biagi, classe invece 2000 in arrivo in prestito dal Domagnano. Per la mediana ecco invece due classe 1997, Lorenzo Enchisi e il nazionale sammarinese Lorenzo Lunadei, che prima dello stop stavano disputando il campionato di Eccellenza con la Fya Riccione e hanno quindi già un bell’affiatamento. Per completare la batteria di attaccanti, arriva infine dal Gatteo Mare (Promozione) il bomber classe 1998 Mamadou Ndaye.