Ruba Max dal cortile di casa: una 52enne nei guai per il furto del cane di razza

Cronaca

Pennabilli

| 11:22 - 12 Febbraio 2021

Max in compagnia di una carabiniera della stazione di Pennabilli.

Il buon Max, uno Springer Spaniel di 12 anni, era sparito all'improvviso dal cortile di un’abitazione a Pennabilli. A rubarlo una fanese che però non aveva fatto i conti con la determinazione dei carabinieri della stazione locale che sono riusciti a scovarla.



Il furto, commesso lo scorso gennaio, è stato subito denunciato dalla proprietaria, una commerciante del luogo, che all’orario di chiusura della sua attività non ha trovato più il suo amato Max, fino a poco prima al guinzaglio nel cortile antistante e pertinente alla sua abitazione, trovando sul posto solamente il moschettone integro.



Un piccolo ma prezioso particolare desta però l’attenzione da parte degli uomini dell’arma: nella narrazione della denuncia, la commerciante riferisce agli inquirenti di aver notato, quel pomeriggio, un’autovettura di grosse dimensioni fermarsi nei pressi della sua abitazione con lo sportello anteriore lato passeggero aperto.



I carabinieri si sono quindi messi alla ricerca dei responsabili e grazie anche alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente nell’abitato pennese ed a una serie di accertamenti mirati, sono riusciti ad individuare il mezzo utilizzato per asportare il cane, risalendo così alla responsabile. Alla luce degli elementi raccolti, è stato quindi richiesto all’autorità giudiziaria di Rimini l’emissione di un decreto di perquisizione locale nei confronti della sospettata, una donna residente a Fano. La perquisizione, eseguita grazie alla collaborazione dei carabinieri di Fano, ha consentito di ritrovare il cane, ponendo il lieto fine alla vicenda.



Al termine delle formalità di rito, Max è stato finalmente riconsegnato alla sua famiglia, mentre l’autrice è stata deferita all’autorità giudiziaria di Rimini quale responsabile del furto.

Grande la gioia da parte dei proprietari per il buon esito dell’attività svolta dai Carabinieri, che in poche settimane ha permesso che Max tornasse a casa ridando loro il sorriso.