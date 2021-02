Opere pubbliche, Poggio Torriana approva la programmazione triennale e l'elenco

Attualità

Poggio Torriana

| 10:25 - 12 Febbraio 2021

Il consiglio comunale di Poggio Torriana ha approvato diverse delibere di carattere tecnico assieme allìapprovazione della programmazione triennale dei lavori pubblici del prossimo triennio con l'elenco annuale dei lavori per quest'anno e il programma biennale di forniture e servizi. Insieme c'era anche l'approvazione del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari.



Nel primo documento sono indicati gli interventi che comportano un investimento sopra i 100 mila euro. Nel calcolo complessivo delle opere che il Comune di Poggio Torriana realizzerà vanno, pertanto, aggiunti gli importi per lavori che verranno messi in cantiere nel triennio e che potranno essere quantificati con esattezza a bilancio consolidato. Tanti interventi piccoli o minori che, uniti e realizzati insieme a quelli di importo maggiore, consentiranno di creare sviluppo e riqualificazione.



Nel dibattito consigliare è stato rimarcato come "questi atti sono di fondamentale importanza perché riguardano l'attività di programmazione e di indirizzo del Comune e pertanto l'interesse della collettività, con visibili ricadute sul territorio, sull'ambiente e sulla salute di tutti”.



Il sindaco Ronny Raggini nella presentazione dei documenti ha sottolineato come "siamo soddisfatti di questo nostro lavoro, abbiamo realizzato un piano di lavori pubblici che tiene conto delle priorità dell'ente portate avanti dalla giunta, con la consapevolezza che per essere una piccola realtà abbiamo in cantiere diverse opere pubbliche, necessarie per lo sviluppo locale e per migliorare il vivere quotidiano dei cittadini. Per queste ragioni, auspichiamo in una sempre maggiore capacità dell'amministrazione di saper ricercare ed ottenere risorse aggiuntive da Provincia, Regione e Stato al fine di ampliare la quantità di interventi e disegnare un nuovo futuro con progetti sostenibili nel tempo".