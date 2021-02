Tecnico delle produzioni vegetali, nuovo corso in partenza a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 10:01 - 12 Febbraio 2021

La locandina del corso.



Alla Fondazione Valmarecchia di Novafeltria sta per partire il corso per Tecnico delle produzioni vegetali, in collaborazione con Irecoop Emilia-Romagna sede di Rimini. Il Tecnico delle produzioni vegetali è in grado di produrre e di gestire la produzione di coltivazioni vegetali frutticole, cerealicole, orticole, erbacee, officinali, programmandone le attività produttive e operando secondo criteri di sostenibilità ambientale.



Obiettivo principale del progetto è quello di creare nuova occupabilità nel settore agricolo e nell’indotto agroalimentare che con le sue tipicità ed eccellenze caratterizza la Valmarecchia.

L’attività formativa ha lo scopo di conferire ai partecipanti le competenze e le conoscenze specifiche, nonché innovative, per la produzione agricola, la valorizzazione del territorio di riferimento e la preservazione della sua tipicità.La durata è di 500 ore, 300 di aula e 200 di stage.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio, il corso inizierà il primo marzo.



Il percorso formativo è finanziato dalla Regione nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne (Snai) Alta Valmarecchia (operazione 2019-14810/RER approvata con DGR 1237 del 28 settembre e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione).



Per informazioni e iscrizioni visitare il sito della fondazione Valmarecchia o chiamare il 339 1241755.