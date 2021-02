Rimini: entrano forzando la finestra e occupano una stanza dell'hotel, denunciati

Cronaca

Rimini

| 09:44 - 12 Febbraio 2021



Stavano per mettersi a dormire nel residence di un hotel in via San Francesco a Rimini quando è sopraggiunta la polizia a guastare i loro sonni tranquilli. Merito di una residente dall'occhio lungo, che ha intravisto i quattro incursori tagliare l'inferiata dell'edificio e infilarsi in una stanza tramite una finestra al piano terra, forzata per l'occasione, dove poi si erano accesi la luce e abbassato la tapparella, convinti di non essere stati visti.



Due le volanti intervenute, che però una volta sul posto si sono accorte di essersi trovate di fronte a una situazione del tutto innocua: i quattro giovani stranieri si stavano semplicemente mettendo a dormire al caldo. Non per questo hanno evitato di beccarsi una segnalazione all'autorità giudiziaria per invasione di terreni ed edifici privati e danneggiamento. Si tratta di un 25enne e un 18enne tunisino e un 19enne algerino, accompagnati da un 16enne magrebino che è stato subito prelevato e in quanto minore affidato ai servizi sociali.