Rapina al supermercato Conad vicino all'ospedale di Rimini, bottino di 2mila euro 

Cronaca

Rimini

| 19:27 - 11 Febbraio 2021

Entra nel supermercato poco prima delle 13 e mette a segno una rapina. Forse ha solo finto di essere armato. È caccia all'uomo a Rimini, dove la Polizia di Stato ha avviato le indagini sulla rapina avvenuta giovedì 11 febbraio al Conad City di via Settembrini vicino all'ospedale di Rimini.



Dalla prima ricostruzione degli investigatori, è emerso che il rapinatore, con il volto coperto dalla mascherina chirurgica, è entrato nel market minacciando la dipendente con una pistola, in realtà mai estratta dalla tasca e che probabilmente neanche aveva. Senza mai mostrare l'arma, il bandito è riuscito a portare via circa 2mila euro in contanti, prima di darsi alla fuga. Verranno visionate le immagini delle telecamere del negozio e della zona.