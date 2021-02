Rimini, nuova pista ciclabile invasa dalle auto in sosta

Attualità

Rimini

| 18:41 - 11 Febbraio 2021

Le auto sulla pista ciclabile.

Nuova pista ciclabile che costeggia RDS Stadium usata come parcheggio, un nostro lettore interviene in merito alla situazione: "Ancora oggi con una bellissima impressione, la ciclabile ha di buono soltanto il cartello iniziale. Tutte le macchine in sosta selvaggia occupano abbondantemente la pista non consentendo il transito ne di biciclette di genitori con bambini, ne disabili su carrozzelle. Neppure signore con passeggini e questa è la storia che si ripete quotidianamente. Invito le autorità ad essere presenti sul posto per visionare la mattina cosa accade".