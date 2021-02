Faenza, ex marito di Ilenia indagato di omicidio in concorso

Cronaca

Faenza

| 18:11 - 11 Febbraio 2021

Investigatori sul luogo del delitto, foto Ansa.

Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata sabato scorso nella sua abitazione di Faenza, è indagato con l'ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. L'avviso gli è stato notificato oggi in concomitanza con l'avvio delle perquisizioni della sua casa e dell'officina di lavoro. Nella giornata di oggi incidente probatorio sul luogo dell'omicidio di Ilenia: investigatori alla ricerca di altre eventuali tracce dell'assassino anche con l'ausilio di reagenti tipo luminol.