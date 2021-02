Vaccini: San Marino chiama Mosca, arriva lo Sputnik

Attualità

Il vaccino russo contro il coronavirus, lo Sputnik V.



San Marino cerca di uscire dall'impasse vaccinazioni acquistando il vaccino russo, lo Sputnik V. E' atteso il via libera dal Consiglio Grande e Generale dopo il 22 febbraio, con l'attesa risoluzione della questione vaccini. Sul Titano dall'Italia non è stato spedito ancora nulla (c'era l'accordo tra i due governi per spedire una dose ogni 1700 acquistate dall'Italia, per un massimo di 25mila dosi) e la campagna vaccinale non è praticamente partita, con problemi sanitari legati anche alla mobilità tra i confini con il riminese e il pesarese.