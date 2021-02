Al via le vaccinazioni over 80: ecco le strutture dove recarsi nel riminese

Attualità

Rimini

| 17:33 - 11 Febbraio 2021



Prosegue la campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus. Mentre continua la somministrazione per terminare la vaccinazione degli operatori sanitari, anziani ospiti di strutture anziani e assistiti al domicilio, si implementa la campagna vaccinale con un’altra importante fascia della popolazione: le persone dagli 80 anni in su che in Romagna, sono circa 92.mila. Non serve la prescrizione medica per prenotare: bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita. La prenotazione potrà essere effettuata su ogni sede vaccinale senza vincoli territoriali. Il giorno dell’appuntamento è necessario portare con sé, oltre alla tessera sanitaria e al documento di identità, anche la scheda anamnestica, consegnata al momento della prenotazione, compilata e firmata





PRENOTAZIONI A partire da lunedì 15 febbraio sono aperte le prenotazioni per le persone nate nel 1936 e negli anni precedenti ( 85enni e ultra 85enni). Da lunedì 1 marzo potranno prenotarsi tutte le persone nate dal 1937 al 1941 compresi (quindi tra gli 80 e gli 84 anni). Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità: agli sportelli Cup dell’Ausl ( Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo; nelle farmacie tramite il servizio Farmacup; telefonando al Cuptel al numero 800002255. Oppure online attraverso fascicolo elettronico, l'app Emilia Romagna salute e il CupWeb.



All’atto della prenotazione viene dato l’appuntamento con giorno, ora e luogo per la prima somministrazione della prima e della seconda dose (richiamo). Verrà inoltre rilasciato il modulo della scheda anamnestica per raccogliere le informazioni sullo stato di salute e le malattie pregresse, che dovrà essere compilata dall’utente (con il supporto eventuale di un familiare) e consegnata al momento della vaccinazione. Le persone che prenoteranno attraverso il servizio di Cuptel, potranno scaricare la scheda anamnestica direttamente dal sito dell'Ausl Romagna.



PUNTI VACCINALI



Rimini – Quartiere Fieristico via Emilia 155 (lunedì -domenica dalle ore 9 alle 19)



Distretto Rimini

Santarcangelo – Centro Sociale Poggio Torriana via Costa del Macello 10

Bellaria – Palacongressi via Uso 1 Igea Marina

Novafeltria- CRA via XXIVMaggio



Distretto Riccione

Riccione – Sede in via di allestimento

Cattolica- Centro Sociale Anziani (ex Bus Terminal) via Umbria 23

Morciano- Auditorium Padiglione Fieristico via XXV Luglio



Sulla base dell’approvvigionamento dei vaccini, si procederà a modulare l’offerta sulle diverse sedi vaccinali.