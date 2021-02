L'arboreto Mondaino: appunti di lavoro per ‘Mistero cosmico comico’. Cantiere aperto al pubblico on line

Eventi

| 16:08 - 11 Febbraio 2021

Le prove al teatro Dimora di Monadaino.

Dal 14 dicembre 2020 al 14 febbraio 2021 Teatro Valdoca abita L’arboreto – Teatro Dimora a Mondaino, alla residenza creativa “Mistero cosmico comico. Secondo studio liberamente tratto da Pinocchio”. Un cantiere che sarà aperto al pubblico on line 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟮 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟮.𝟬𝟬, per condividere il lavoro affrontato dalla compagnia all'Arboreto. Un video documento che ne ripercorre alcuni momenti, rapidi appunti catturati nel corso delle prove assieme alle parole e ai pensieri della compagnia. Più che un documento, una breve opera a sé stante, che introduce figure e temi emersi nel lungo viaggio verso Pinocchio, da condividere in una comunità ‘virtuale’. Il momento conclusivo di questa seconda fase avrebbe dovuto essere infatti l’apertura della residenza al pubblico, con un cantiere che non sarà possibile realizzare in presenza, come da DPCM del 14 gennaio.



Per condividere il lavoro sul canale Vimeo di Teatro Valdoca sarà disponibile il video montato da Simona Diacci Trinity.



Un tempo di lavoro fecondo e decisivo per la creazione della nuova opera della compagnia, che vede impegnati Cesare Ronconi per regia, allestimento e luci, Mariangela Gualtieri per la composizione del testo e in scena, con Chiara Bersani, Silvia Calderoni, Matteo Ramponi. Al canto, Elena Griggio e Silvia Curreli, con le musiche dal vivo di e con Attila Faravelli, Enrico Malatesta, Ilaria Lemmo.



«Un omaggio al residuo di infanzia che permane nell’età adulta, “l’Eldorado dell’infanzia ribelle”», scrive Gualtieri. «Quella prima infanzia anarchica nella quale non si ascolta nessuno, nella quale appena si può camminare si va, si va, e si conosce solo la vita, e tutto mostra il suo lato infinito, il lato che sconfina con l’ombra».



Il video sarà disponibile solo venerdì 12 febbraio dalle ore 16 alle ore 22 al seguente link: https://vimeo.com/510427644